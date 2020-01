Doveva stare in casa la notte, Esce e minaccia gli avventori di un bar. Arrestato

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un quarantacinquenne in un’abitazione nel quartiere di San Fruttuoso (salita Nuova N. S. del Monte) luogo dove l’uomo era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di permanenza in casa dalle ore 21.00 alle ore 7.00 che gli era stata applicata a seguito di un episodio in cui veniva colto in flagranza del reato di lesioni aggravate.

Ciò nonostante, la notte del 13 gennaio scorso il 45enne di nazionalità tunisina, palesemente ubriaco ed in stato di forte agitazione, brandiva una sedia costringendo gli avventori di un bar in piazza de Ferrari a rifugiarsi all’interno dello stesso per ripararsi dalle sue minacce. Nella circostanza era intervenuta una volante dell’UPG che ha accompagnato l’uomo in Questura. Dopo gli atti di rito era stata chiamata l’ambulanza, a causa delle condizioni dovute all’abuso di alcool, e all’arrivo della stessa l’uomo ha sferrato un pugno al volto ad uno dei militi accorsi.

Avendo dimostrato, in tal modo, la manifesta volontà di non ottemperare alla misura impartitagli, violando le disposizioni specifiche cui era sottoposto, l’A.G. ha ritenuto opportuno aggravare la misura cautelare dell’obbligo di dimora con la custodia cautelare in carcere cui il personale del Commissariato Centro ha dato ieri esecuzione.

L’arrestato è stato già sottoposto in passato a diversi controlli da parte del Commissariato Centro, in merito a numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico cittadino.

