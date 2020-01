Meteo Limet: sole. Calo delle temperature più marcato sui rilievi

Meteo Genova: aria via via più fredda di matrice artica affluisce sul nord-Italia e sulla Liguria, recando un progressivo calo delle temperature, in un contesto però stabile e abbastanza soleggiato.

Lo dice Vittorio Scrivo dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: domenica 19 gennaio 2020

Avvisi: venti moderati/tesi dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi a largo.

Cielo e Fenomeni: giornata stabile, ma segnata dal transito di nubi alte da ovest verso est.

Nubi basse invece stazioneranno sui versanti padani, ma senza recare particolari conseguenze.

Venti: moderati/tesi da nord/nord-ovest sul centro-ponente, da nord-est a levante.

Mari: mari stirati o poco mossi sotto-costa, tra mossi e molto mossi invece al largo. Moto ondoso in tendente aumento in serata, a partire da ponente.

Temperature: in generale calo, più marcato sui rilievi.

Costa: min +5/+8°C, max: +11/+14°C.

Interno: min -3/+4°C, max: +4/+10°C.







