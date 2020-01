Incontro tra assessore e cittadini al Campasso: le novità per i posteggi

Stamattina i residenti hanno incontrato Pietro Piciocchi che è andato a fare un sopralluogo sul posto per verificare possibili soluzioni ai problemi di posteggio determinati dall’apertura del cantiere per l’ex mercato. Ecco quanto emerso dall’incontro secondo l’associazione “Cittadini del Campasso”

1 ) i posteggi lungo il muraglione saranno pronti entro 20 giorni (se riesce anche entro 15)

2) per i posti alla ex stazione ferroviaria: si cercherà di ottenerli da RFI

3) l’assessore garantisce di ottenere i posti per i residenti tra la chiesa e il cantiere entro mercoledì prossimo.

4) per via Spaventa il divieto di sosta partirà da mercoledì e non dal 17 gennaio (ieri).

5) Piciocchi e il geometra responsabile del cantiere affermano che, in seguito all’arrivo di tutti i mezzi da cantiere, vi sarà la possibilità che metà del piazzale davanti alla chiesa possa essere adibito a parcheggio.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...