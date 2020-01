Si tratta di un ragazzo di 22 anni che è caduto in un cavedio interno a un palazzo precipitando da circa 15 metri

È successo in via Andrea del Sarto. Il giovane è stato soccorso, intubato e trasportato in codice rosso al San Martino in gravissime condizioni.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del commissariato della polizia di Sestri che dovranno anche ricostruire la dinamica dei fatti. Non è chiaro se il ragazzo abbia tentato il suicidio oppure abbia perso l’equilibrio e sia caduto.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...