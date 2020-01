La settimana comincia in salita in A7, A12 e A26. Ancora pozze d’acqua in galleria in A10 e A12

A7: coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia, in direzione Milano, per lavori.

A10: Allagamenti tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano.

A12: coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova in direzione genova per traffico intenso. Allagamenti tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova

A26: coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori.

