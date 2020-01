Star Wars e Little Women al cinema in inglese

Lunedì e martedì al cinema City film in lingua originale con i sottotitoli in italiano

Al cinema City (vico Carmagnola 9 – tel 010 8690073) la rassegna The Original Film riprende lunedì 13 e martedì 14 gennaio 2020 con il film Star Wars: the Rise of Skywalker di J.J. Abrams, ultimo capitolo della saga ideata da George Lucas. Appuntamento imperdibile per gli appassionati che dal 1977 seguono le avventure di Luke Skywalker, la principessa Leia, Ian Solo, Chewbecca, il droide C3-PO e tutti gli altri. The Original Film è un appuntamento ormai tradizionale di Circuito Cinema e propone i migliori film di prima visione in lingua originale inglese con i sottotitoli in italiano. Lo stesso titolo viene programmato lunedì e martedì tutto il giorno in tre orari diversi. Un modo per apprezzare l’autenticità del film così com’è stato realizzato ascoltando la voce degli attori protagonisti, usufruire di uno strumento utile per la comprensione delle lingue straniere, rendere omaggio ai tanti spettatori anglofoni presenti in città.

Il programma prosegue il 20 e 21 gennaio con Little Women di Greta Gerwig, nuova versione del romanzo di Louisa May Alcott, con le sorelle March interpretate da Saoirse Ronan, Emma Watson, Florenzo Pugh ed Eliza Scanlen.

Lunedì 27 e martedì 28 gennaio si cambia genere con Jojo Rabbit, una commedia di Taika Waititi su un ragazzo integrato nella gioventù hitleriana che scopre una ragazzina nascosta in casa sua per volontà dei genitori. Il 3 e 4 febbraio immersione nella storia con 1917 di Sam Mendes, che racconta un anno cruciale della prima guerra mondiale, dal punto di vista di due giovani soldati britannici incaricati di una missione impossibile: infiltrarsi tra le linee nemiche per portare un messaggio a un battaglione di 1600 uomini.

Il 10 e l’11 febbraio con Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) si passa a un film d’azione con Margot Robbie nei panni di Harley Quinn dopo la separazione da Joker. Il 17 e 18 febbraio l’attenzione andrà all’interpretazione di Renée Zellweger nei panni di Judy Garland nel film di Rupert Goold Judy. Infine, il 24 e 25 febbraio questa parte della rassegna si chiude con Dark Waters di Todd Haynes con Mark Ruffalo e Anne Hathaway, dedicato alla storia vera di Robb Bilott, un avvocato di Cincinnati che da paladino dell’industria chimica ne diventa uno strenuo accusatore impegnandosi in una battaglia civile.

Informazioni pratiche:

biglietto: 8 euro (intero), 6 euro (ridotto per le card Many Movies, Young, Campus, Cus Universitari)

Sono validi gli abbonamenti Circuito Cinema Top

LA RASSEGNA È VALIDA COME CREDITO FORMATIVO (biglietto a 4 euro)

