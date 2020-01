Fuga di gas in via Pisoni, forte rallentamento del traffico – IL VIDEO

Fuga di gas a Rivarolo, in via Pisoni, nei presso del civico 3, dove sta per nascere il parcheggio di interscambio. Secondo gli abitanti della zona la perdita potrebbe essere legata al transito di mezzi pesanti utilizzati per la riasfaltatura

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, raggiunti dai tecnici Ireti che stanno cercando di localizzare la perdita.

I mezzi di soccorso e dell’azienda che deve riparare la perdita riducono la carreggiata da una a due corsie e per questo il traffico è fortemente rallentato. I tecnici stanno aspettando impresa che effettuerà lo scavo per poter capire dove perde il tubo.

Secondo i residenti della zona, una delle ipotetiche ragioni della perdita sarebbe il via vai di mezzi pesanti per la riasfaltatura del piazzale. <È stato anche rotto un paletto che serviva come dissuasore di sosta> denunciano.

