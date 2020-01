Domani ai Luzzati al via ciclo di incontri sugli usi della cannabis

Applicazioni in campo medico: incontro col veterinario e con il dottor Marco Bertolotto è direttore del Centro Terapia del Dolore e Cure Palliative ASL2 Liguria – Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure – fondatore di Medical Cannabis. Degustazione di tisana, drink e cibo alla cannabis

Domani, 9 gennaio, alle 18 ai Giardini Luzzati, Cannabis for Future. L’iniziativa vuole sensibilizzare e informare sul tema dell’utilizzo della cannabis in tutti gli ambiti.

<È il primo appuntamento di un ciclo di appuntamenti informativi in cui parleremo degli usi della Cannabis in campo medico sia veterinario sia umano – dicono gli organizzatori -. Per mostrare gli usi della cannabis in campo alimentare prepareremo una tisana alla canapa e un drink creato per l’occasione e alcune ricette con farina e semi di Canapa>.

L’incontro aperto a tutti

PROGRAMMA

18 Presentazione progetto

18.15 Intervento medico veterinario Elena Battaglia che parlerà di “Cannabis e quattrozampe”.

18.40 Intervento via skype da Torino Vincenzo Guarnieri, ricercatore e progettista macchine industriali per la lavorazione della canapa

19 Dottor Marco Bertolotto: “La cannabis nella Medicina Terapeutica”. Bertolotto è direttore del Centro Terapia del Dolore e Cure Palliative ASL2 Liguria – Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure – fondatore di Medical Cannabis

19.30 AperiCannabis

Tisana alla cannabis offerta a tutti i partecipanti, drink con sciroppo di infiorescenze di cannabis. Focaccia alla cannabis. Primo guarnito da Semi decorticati, pizza, frisceu con farina di canapa fatti dalla cucina dei Luzzati

Test di bio cosmesi alla cannabis.

