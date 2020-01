Al Teatro Garage, “C’era una volta la Befana”

Domenica 5 gennaio alle 17,00 la Compagnia Liberitutti propone alla Sala Dina di via Paggi lo spettacolo per famiglie “C’era una volta la Befana” di Fiorella Colombo in cui la stessa autrice nei panni della protagonista è affiancata da Lara Vaccaro e Giuseppe Pellegrini

In scena la vera storia della Befana, magica e poetica, tra tradizione e folclore, con giochi e premi per tutti! In mezzo al bosco vive una strana vecchina, un po’ strega e un po’ fata: la Befana. Abita in una casetta piccola e decrepita, che spazza dalla mattina alla sera. In una fredda sera di gennaio i tre Re Magi bussano alla sua porta e la coinvolgono in una grande avventura che la porterà a scoprire il tesoro più prezioso del mondo. Una storia magica e poetica, legata alla tradizione e al folclore, con un’originale interpretazione che porta ad una nuova prospettiva: quella di Artban, il quarto Re.

“La nostra befana – spiega Fiorella Colombo – è un po’ strega un po’ fata: sembra brutta perché è una strana vecchina che ha perso il sorriso e soffre la solitudine, ma quando la visita dei Re Magi e dei bambini riaccendono la sua speranza e la sua creatività, torna bellissima e solare”. Ovviamente il suo più grande passatempo è quello di fare la calza, insieme ad altri lavori a maglia, fino a quando sceglie la più decorata e del filato migliore da regalare al Bambino Gesù.

Lo spettacolo fa parte del progetto Ti racconto una fiaba del Teatro Garage, incentrato sulla magia della fiaba e si avvale di diverse tecniche: dal teatro di narrazione al teatro d’attore, ma soprattutto propone la fiaba interattivacon una porta d’accesso, dove i piccoli spettatori sono invitati ad entrare.

I bambini identificandosi piano piano con i personaggi della fiaba, diventano parte attiva dello spettacolo, collaborando in scena con gli stessi attori. La narrazione della fiaba crea uno spazio condiviso con i bambini stimolandoli all’ascolto attivo e a sperimentare le loro risorse espressive, grazie al gioco del teatro, del fare finta che tu eri, utilizzando corpo, suoni e voce.

Ingresso unico € 7,00

Biglietteria alla Sala Diana aperta a partire dalle ore 16,00 tel 377.089.73.09

