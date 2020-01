In A7 coda per i saldi all’outlet di Serravalle, in A26 per le restrizioni del crollo

4 Gennaio 2020

4 Gennaio 2020 viabilità Da stamattina traffico rallentato anche da Genova per le vendite di fine stagione nella cittadella del commercio in Basso Piemonte A7 Coda in uscita a Serravalle Scrivia provenendo da Milano per traffico intenso.

Coda di 1 km tra Busalla e Isola del Cantone per lavori

Coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori A26 Coda di 3 km tra Ovada e Masone per lavori (direzione Voltri)

Coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori (direzione Gravellona)

Annunci Condividi: E-mail

Stampa



WhatsApp

Telegram

Tweet



Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati