Transennati per caduta di parte del cornicione venti metri del marciapiede di via XX Settembre dal civico 4 e 15 metri del marciapiede di via Brera. Il negozio di abbigliamento intimo Triumph resta chiuso su disposizione dei vigili del fuoco per il cornicione pericolante. Un brutto avvio dei saldi per l’esercizio commerciale.

Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco.







Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...