Un gran numero di cittadini nella sede centrale dell’anagrafe e negli uffici distaccati sul territorio e pochi lavoratori rispetto alla mole di lavoro da compiere

In corso Torino è dovuta intervenire la polizia locale per calmare gli animi. C’erano ancora 200 persone in attesa di essere servite e l’orario di chiusura si stava inesorabilmente avvicinando. In parecchi hanno atteso ore senza poter arrivare allo sportello. Per questo qualcuno ha perso la calma e ha iniziato a gridare.

