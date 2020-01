Incendio in via Calda, appartamento distrutto, 4 feriti tra cui un bimbo

I pompieri, intervenuti per mettere in salvo gli occupanti della casa, stanno indagando ora sulla causa dell’incendio che potrebbe essere stato determinato da un malfunzionamento elettrico

A Sestri Ponente i vigili del fuoco sono intervenuti nelle ore prima dell’alba per il rogo che si è sviluppato in un appartamento di via Calda. Quattro i componenti della famiglia feriti, tra questi c’è anche un bambino soccorso dal 118 e trasferito al Villa Scassi.

Le condizioni dell’intera famiglia, comunque, non sarebbero gravi: tutti sono stati ricoverati in codice giallo.

In copertina: foto d’archivio

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...