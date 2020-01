Capodanno, ubriaco da in escandescenze in via San Lorenzo. Arrestato dalla polizia locale

Il bilancio della notte: 120 operatori in servizio. Denunce, sequestri di botti, sequestri di materiale commerciato abusivamente. L’assessore Stefano Garassino: <Ringraziamo per l’impegno gli operatori della polizia locale che hanno contribuito al successo delle iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale>

Stanotte gli uomini del reparto Sicurezza Urbana della polizia locale hanno arrestato un trentenne che dava in escandescenze nell’area tra via San Lorenzo e piazza Banchi. Erano le 3 del mattino quando alcuni cittadini hanno chiesto l’intervento degli agenti. Quando gli operatori sono arrivati, l’uomo ha opposto resistenza e li ha minacciati, togliendosi la maglia e avanzando con fare minaccioso. Ubriaco e in preda a stupefacenti, è stato fermato solo al secondo spruzzo di spray urticante. Portato in questura per l’identificazione, ha opposto resistenza anche al fotosegnalamento, facendo anche gesti osceni all’indirizzo dell’agente donna della polizia di stato in servizio. L’uomo, cittadino della Guinea, senza fissa dimora in Italia, a causa del suo comportamento, è stato anche proposto per il Tso, poi non convalidato dal personale medico. Non ha problemi psichiatrici, ma aveva un tasso di alcol nel sangue elevato, pari a 1,8 mg/l, e aveva fatto ampio uso di sostanze stupefacenti. Domani sarà processato per direttissima.

Nella serata e nella notte, il reparto Sicurezza Urbana ha anche effettuato 14 sequestri a venditori abusivi.

Gli altri operatori presenti sul territorio hanno denunciato un uomo che ha orinato in via XX e che ha dato in escandescenze quando gli sono state chieste le generalità. Le denunce sono per minacce, resistenza e rifiuto delle generalità.

Denunciato anche un uomo che, ubriaco, ha tolto tutti i birilli stradali della chiusura di via Vernazza. Si è dichiarato sprovvisto di documenti e per due volte ha dato un nome falso. Quindi ha dato in escandescenze.

A Sampierdarena è stato effettuato un ingente sequestro di botti illegali destinati alla vendita.

Diverse le sanzioni per il mancato rispetto dell’ordinanza che vietava l’uso degli artifici pirotecnici: 30 sequestri e 20 sanzioni.

Due le persone sanzionate per ubriachezza.

Controlli e sanzioni per l’inosservanza del divieto di vendita di alcolici in bottiglia o lattina.

Inoltre, pattuglie della polizia locale sono intervenute con i vigili del fuoco sui diversi focolai di incendio che si sono sviluppati a causa dell’abuso di botti e materiale pirotecnico.

<L’ultima serata del Tricapodanno organizzata da Comune – dice l’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino – ha attirato in centro oltre 100 mila partecipanti. La gestione di una così grande quantità di persone sotto il profilo dell’incolumità pubblica, per garantire a tutti una serata serena, non è un compito facile. Ringrazio gli operatori della polizia locale per l’impegno che ha consentito il buon andamento della manifestazione>.

Insieme ai 120 operatori sono stati presenti nella zona del centro, in divisa, al lavoro con i loro uomini, anche il comandante della polizia locale Gianluca Giurato e il dirigente Varno Maccari.

