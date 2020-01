Cade dal terzo piano in via Caffaro, lo salva il telone di un furgone

Un ventiduenne è caduto questa mattina dal terzo piano di un edificio di via Caffaro. È stato soccorso dal 118 con auto medica e ambulanza che lo ha trasportato al San Martino in codice rosso per dinamica

Al pronto soccorso, le sue condizioni non sono parse così gravi come si temeva. Il ragazzo non è, infatti, in pericolo di vita. A salvarlo è stato il telone di un furgone posteggiato sulla strada, su cui il giovane è caduto.

La Squadra Mobile e le Volanti della Questura, intervenute stamani, stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

