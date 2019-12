Incidente in A6 tra Masone e il bivio con la A10. Code in A12 e A10 per lavori

A26: coda di 2 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per incidente

A12: coda di 3 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova Nervi per lavori

A10: coda tra Bivio A10/A26 Trafori e Bivio A10/Fine Complanare Savona per lavori

A26

A10

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...