Evento Facebook sarcastico: “Capodanno in coda sulla A10”

È uno scherzo dal retrogusto acido, un’amara battuta, sarcasmo, chiamatelo come volete. Quest’anno il tormentone social di San Silvestro è “Capodanno in coda in autostrada”, cosa che potrebbe anche succedere, visto che nei giorni scorsi c’è chi ci ha messo anche 4 ore per arrivare da Genova a Savona e ha affrontato 18 chilometri di coda tra Ovada e Arenzano.

Il programma? Ecco cosa prevede l’evento Facebook “Capodanno in coda tra Genova e Savona”

“Speciale capodanno 2020 super luxury sull’autostrada più cara d’Italia.

Special Dj: Roberto Tomasi (from ASPI)

Vocalist: Danilo Toninelli

Qualcuno si è già prenotato promettendo di portare cotechino e lenticchie.

