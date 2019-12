Statale 45 chiusa per frana dopo Gorreto

Lo smottamento interrompe il collegamento viario tra l’area di Genova è quella di Piacenza, che è inaccessibile da quella strada

<La statale 45 è interrotta da una grossa frana in località Catribiasca in entrambi i sensi di marcia! Al momento non è valutabile la tempistica di ripristino da parte di Anas. Non è quindi possibile raggiungere il versante genovese>. Ne ha dato notizia ieri a mezzanotte il Comune di Ottone, in Valtrebbia. Non sono segnalati feriti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio e la polizia locale, oltre al personale di Anas competente della tratta.

