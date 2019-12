Radiotaxi sospende di fatto il servizio WhatsApp, più conveniente. Disagi e maggiori spese per i clienti

Il nostro test: otto chiamate in nove giorni: per ben sei di queste in diversi orari, il servizio concordato con il Comune di Genova è stato definito “sospeso” da un messaggio di risposta. Di fatto, non viene onorato l’accordo con Tursi e non viene fornito il servizio al richiedente

Questo il risultato della nostra indagine sulle chiamate attraverso WhatsApp del Radiotaxi, 5966. Non è un mistero che nelle richieste della cooperativa al Comune (a cui i tassisti chiedono l’aumento di una tariffa già tra le più care d’Italia) ci sia anche l’abolizione delle chiamate tramite WhatsApp, più convenienti per i clienti perché non si paga il tragitto dal posto di ricezione della chiamata al luogo dove si trova il richiedente. Il servizio è però, compreso, allo stato di fatto, negli accordi tra categoria e Comune, che vanno onorati. Radiotaxi, invece, spesso e volentieri sospende il servizio. È successo nei giorni di traffico, ma anche questa sera, la sera di Natale, in cui le strade sono sgombre.

Chiederemo all’assessore competente, Matteo Campora, quali interventi intenda mettere in atto per costringere la cooperativa dei tassisti a rispettare gli accordi e a cessare un atteggiamento che, nei fatti, vista la frequenza di risposte negative (sono diventate un’abitudine) rappresenta il disattendere di fatto degli accordi sulle tariffe e i servizi.

L’alternativa sono la app (troppo macchinosa per gli anziani e poco precisa nella geolocalizzazione) e le chiamate (nella giornata di venerdì scorso abbiamo atteso sotto la pioggia dell’allerta rosso 15 minuti prima di ottenere risposta), ma entrambe le soluzioni prevedono che si paghi il tragitto da dove parte il taxi e non scatti il tassametro da dove l’auti raccoglie il cliente, come accade per le chiamate WhatsApp.

Sotto: le schermate delle nostre chiamate con 6 messaggi su 8 che negano il servizio concordato col Comune









Aggiornamento: abbiamo provato a messaggiare 50 minuti dopo: il risultato è sempre lo stesso. La statistica sale a 7 dinieghi su 9 chiamate.

Aggiornamento: abbiamo riprovato dopo un’altra ora: la risposta è sempre la stessa.

A questo punto la percentuale di risposte negative è pari all’80%: 8 su 10.

Ecco la pagina del sito del Comune Visit Genoa che prevede la chiamata WhatsApp e, come per le altre, non prevede disabilitazione da parte del RadioTaxi.

Sotto, l’articolo che parla della richiesta di aumento delle tariffe (già tra le più care d’Italia) e di abolizione del servizio WhatsApp da parte dei tassisti.

