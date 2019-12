Se dovesse muoversi ancora sarà necessario sgomberare alcune stalle

Stanotte una frana è caduta sulla Provinciale 3, nel territorio di Serra Riccò. La strada è chiusa. Non ci sono sfollati, ma nella zona si trovano alcune stalle che potrebbero venir sgomberate se la frana dovesse rimettersi in movimento. Per domani è prevista una riunione tra Comune e Città Metropolitana nel corso della quale saranno decisi gli interventi necessari a riaprire il collegamento.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...