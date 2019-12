Cosa fare il 26 dicembre? Appuntamenti per grandi e piccini

Nel giorno di Santo Stefano tante iniziative per chi si è stancato di stare seduto a tavola

Dialogo al buio

Giovedì 26 Dicembre alle ore 18:00 a Dialogo nel Buio “La dolce sfida, caccia al Pandoro!”. Natale è la festa più bella dell’anno, e come sempre la nostra attenzione si rivolge ai bambini e alle famiglie.

Anche quest’anno Dialogo nel Buio rende il percorso multisensoriale ancora più divertente e a misura di bambino per far vivere emozioni straordinarie.

LA DOLCE SFIDA, Caccia al Pandoro! Lungo il percorso di Dialogo riusciranno i piccoli esploratori a gustare il classico pandoro natalizio? Una dolce sfida!

Info:

-Iniziativa dedicata ai bambini 5-11 anni

-Durata: 1 ora circa

-Appuntamento: 15 minuti prima dell’orario prescelto

-Costo: € 8/bambino; € 10/adulto

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno stesso – posti limitati

Iniziativa confermata con minimo 3 bambini

Castello D’Albertis

Giovedì 26 Dicembre a Castello D’Albertis “Gli enigmi del Capitano”. Una giornata di enigmi e giochi che coinvolgeranno i partecipanti, divisi in squadre, per scoprire le parole chiave che daranno il via ai racconti di viaggio del capitano D’Albertis collaborando così allo sviluppo della visita accompagnata tra le sale del Castello D’Albertis.

Orario: 16:00-17:30

Costo: 6 € a partecipante

È richiesta la prenotazione entro le ore 12 del 26 dicembre al numero 0102723820 oppure via mail a biglietteriadalbertis@comune.genova.it

Musei Diocesano e del Tesoro e torri della cattedrale

Il Museo Diocesano e il Museo del Tesoro saranno aperti giovedì 26 dicembre: Museo Diocesano dalle ore 14:00 alle 18:00 e Museo del Tesoro dalle ore 15:00 alle 18:00. Il Museo Diocesano ospita in occasione del Natale il Presepe in sagome dipinte del Settecento “Silhouettes di Natale”. Inoltre, si potrà salire “Sulle Torri della Cattedrale” (al prezzo speciale di € 5) dalle ore 10:30 alle ore 17:00.

Santo Stefano d’Aveto

Giovedì 26 dicembre a Santo Stefano d’Aveto, nel Santuario di N.S. di Guadalupe, il concerto della Banda del Complesso Musicale di Santo Stefano d’Aveto





