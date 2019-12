Falegnameria minacciata dal fango, oggi il sopralluogo sulla frana

La Protezione civile, coi rocciatori, verificherà la condizione della frana e, cioè, se è ancora in movimento

Ieri pietre, fango e vegetazione, nel tardo pomeriggio, si sono staccati dalla collina di punta Manara e sono caduti su via Palermo a Riva Trigoso. Minacciati falegnameria, la sede dei pescatori dilettanti e un parcheggio. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari e la polizia locale di Sestri Levante che hanno provveduto a far evacuare la falegnameria e a far spostare le auto per il pericolo di nuovi cedimenti a pochi metri dalle abitazioni.



