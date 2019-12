Traffico rallentato sulle autostrade e sulle strade urbane

Code in A10 e A12. Incidente sulla A12. Rallentamenti in sopraelevata e sulle strade del Ponente, della Valbisagno e della Valpolcevera

A10: scorta veicoli al km 33.8 – direzione: Ventimiglia tra Varazze e Albisola per cattive condizioni stradali. Coda tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per traffico intenso. Coda di 1 km tra Genova Pegli e Genova Pra’ per lavori.

Coda in A12 Genova-Livorno (Km 29 – direzione: Genova) tra Chiavari e Rapallo per incidente.

Nel pomeriggio, verso le 16, coda e scorta veicoli sulla A7, dopo Bolzaneto, verso Busalla, in direzione nord, per veicolo in avaria.

Sulle strade urbane code sulla Sopraelevata, in Lungomare Canepa e nelle strade di scorrimento del Ponente oltre che sul nodo di Brignole e in Valbisagno. Traffico rallentato anche in Valpolcevera.

