Tornano a rubare da Mediaworld, arrestate. Una è incinta al 7º mese

In passato avevano già rubato due iPhone e un MacBook Pro uscendo con borse schermate, ma erano state individuate grazie alle telecamere. Stavolta la vigilanza le ha aspettate e fermate

Ieri le guardie private dello Studio Uno Group hanno fermato due donne, già individuate come le responsabili del furto di 2 iPhone e un MacBook Pro nel novembre scorso che stavano tentando un altro colpo. Stavolta avevano puntato su altri 2 iPhone e si due AirPod. Li avevano già messi tutti assieme in un posto sicuro qualche ora prima, ieri, verso mezzogiorno, sono tornate a riprenderli, ma la vigilanza le stava aspettando. La volta scorsa erano riuscite a uscire grazie a borse schermate, ma le telecamere le avevano riprese. Ieri la vigilanza le ha fermate, ha recuperato la refurtiva e le ha consegnate alla polizia. Sono due cittadine della Mongolia di 24 e vent’anni. Una delle due è incinta al 7° mese, ma, nonostante questo, non ha esitato a tentare il colpo.

