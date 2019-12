Aurelia bloccata e accordo per l’Autostrada gratis, ma al casello si paga

La denuncia di Mauro Boccaccio: <La notizia che per la via Aurelia bloccata da una frana il pedaggio autostradale tra Rapallo e Chiavari sarebbe stato gratuito, non ha, al momento alcun riscontro. Operatore chiamato alle 9,15, al casello di Chiavari : “Mi spiace, il sistema non mi dà niente”>

Boccaccio, ex capo ufficio stampa della Regione Liguria per tanti anni (e oggi in pensione) lo ha denunciato sulla propria pagina Facebook. Per adesso, quindi, chi percorre l’autostrada tra Rapallo e Chiavari, non potendo passare dall’Aurelia per la frana a Zoagli, paga il pedaggio.

La gratuità era stata assicurata dallo stesso ad di Autostrade al presidente della Regione Giovanni Toti. I tempi perché scatti il provvedimento, a fronte di un blocco che rischia di continuare fino a fine anno, sono un po’ lunghi.

La Regione si è subito preoccupata di chiedere informazioni ad Autostrade. E così è: la gratuità comincerà quando saranno adeguati i programmi dei caselli. È in atto una riunione a Chiavari per stabilire le cose, solo dopo comincerà l’adeguamento. A spanne, ci vorrà ancora un giorno e mezzo. Aggiorneremo quando ci saranno notizie più precise.

