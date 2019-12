Frane tra Chiavari e Rapallo e sul Turchino dopo Mele. Strade interrotte

Sull’Aurelia SS1 tra Rapallo e Chiavari, alle 6:30 un veicolo è andato a sbattere contro il muro di detriti di una frana: unica via di collegamento: l’autostrada. Frana anche a Mele, sulla statale del Turchino, che è interrotta

La frana nel comune di Mele, avverte la locale Protezione civile, è, a salire, subito dopo il bivio che porta alla zona cimiteriale e agli impianti sportivi. <Il passaggio – dicono alla protezione civile di Mele – è ostruito sia a scendere sia a salire. È atteso l’intervento Anas.

Foto Protezione civile di Mele

Per quanto riguarda la frana dell’Aurelia, avverte l’associazione ligure di meteorologia Limet, l’automobilista <è stato soccorso dal 118 e dalla Croce Bianca di Rapallo (in codice giallo, di media gravità n. d. r.) che lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale di Lavagna; l’ambulanza è stata obbligata però a tornare a Rapallo e raggiungere Lavagna percorrendo l’Autostrada, che attualmente è l’unica via di collegamento tra il Tigullio orientale e quello occidentale. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Rapallo e i tecnici di Anas>.

Sulla frana, tra Zoagli e Chiavari, sono intervenuti i vigili del fuoco.

<Una ampia porzione di collina è crollata andando a occludere più di mezza carreggiata allo sbocco della galleria delle Grazie – dicono i vvf -. Una donna che sopraggiungeva con l’auto, probabilmente a causa del buio, non ha visto i detriti e vi ha impattato. I vigili del fuoco hanno liberato la signora dall’auto incidentata e l’hanno consegnata alle cure del 118. Sul posto i carabinieri, la strada statale risulta chiusa al traffico. La frana risulta ancora instabile, con materiale in evidente movimento>.





Foto Limet, credit Marco Pinat

