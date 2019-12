Teglia, anziana truffata. Le rubano in casa gioielli e 800 euro

La tecnica è stata una di quelle più usate: un uomo si è presentato alla porta dicendo di essere un idraulico che cercava una perdita

Il fatto è successo ieri alle 11:30, quando un uomo ha suonato alla porta della donna dicendo di essere l’idraulico del condominio e ha fatto aprire all’anziana tutti i rubinetti di casa dicendo di dover trovare una perdita.

Poi le ha detto che era necessario radunare in un lenzuolo tutti i metalli preziosi che, ha spiegato, avrebbero potuto patire l’umidità e corrodersi, cosa, ovviamente, non vera. L’anziana ha obbedito e ha messo tutti i suoi beni di valore e 800 euro nel lenzuolo. Si è accorta solo alle 14, quando il malvivente s’era allontanato da parecchio tempo, che quel lenzuolo, con dentro tutti i suoi averi, non c’era più. A quel punto, non è rimasto che chiamare la polizia. Sul caso indaga la Squadra Mobile.

In copertina: foto d’archivio

