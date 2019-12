Musei Diocesano e del Tesoro e Torri delle Cattedrale: ecco le aperture sotto le feste

In occasione delle prossime festività natalizie ecco gli orari e le aperture del Museo Diocesano, del Museo del Tesoro e delle Torri delle Cattedrale

Il Museo Diocesano e il Museo del Tesoro saranno chiusi mercoledì 25 dicembre e mercoledì 1° gennaio 2020, mentre saranno aperti giovedì 26 dicembre: Museo Diocesano dalle ore 14:00 alle 18:00 e Museo del Tesoro dalle ore 15:00 alle 18:00. Il Museo Diocesano ospita in occasione del Natale il Presepe in sagome dipinte del Settecento “Silhouettes di Natale”.

Inoltre, si potrà salire “Sulle Torri della Cattedrale” (al prezzo speciale di € 5) anche il giorno di Natale – mercoledì 25 dicembre – dalle ore 12:00 alle 16:30 e mercoledì 26 dicembre dalle ore 10:30 alle ore 17:00.

Per sabato 28 dicembre h. 19 e h. 21 appuntamento speciale con il tour con animazioni teatrali “Storie e leggende della Cattedrale teatrali – Tempo di Natale”. Biglietto € 16, Ridotto € 14 (over 65). Prenotazione obbligatoria. Apertura biglietteria h. 18:30 per il primo turno e h. 20:30 per il secondo turno (40 posti disponibili per tour).

Per informazioni e prenotazioni: Museo Diocesano tel. 010/2475127 (orario: da lunedì a sabato 12,00-18,00, domenica 14,00-18,00 chiuso il martedì)– email info@museodiocesanogenova.it e prenotazioni@museodiocesanogenova.it



Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...