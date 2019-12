Finalmente chiude il cantiere incubo della Valbisagno in lungobisagno Dalmazia – VIDEO

Il serata lavori in corso per lo smantellamento. Sospiro di sollievo per tutti coloro che abitano a monte

È durato mesi e ora <Con oltre 3 mesi di ritardo – dice Gianpaolo Malatesta, ex consigliere a Tursi, cittadino attivo della Valbisagno e ora consigliere comunale a Davagna, a monte di lavori infiniti – viene smantellato stasera il cantiere incubo della Valbisagno, in lungobisagno Dalmazia a Pontecarrega. Serviva per la messa in sicurezza del primo tratto del Rio Torre. Domani asfalteranno e poi una delle cause dell’ingorgo del traffico in zona di questi lunghi mesi sarà rimossa. La ditta, impegnata anche nella costruzione del nuovo viadotto della Valpolcevera, ha ritardato il termine dei lavori rispetto al previsto>.

