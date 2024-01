Accordo Consumatori-Amt: chi rinnoverà nel 2024 l’abbonamento pagato 100 euro in più nel 2023 avrà una mensilità in più

Potrà viaggiare a 295 euro per 13 mesi anziché per 12. Gli attuali abbonamenti urbani in vigore, a partire dal 15 gennaio beneficeranno dell’ampliamento dei servizi e del bacino di utilizzo che si amplia ai confini della Città metropolitana

Questa mattina si è svolto a Tursi un incontro tra Associazioni dei Consumatori, Comune di Genova e AMT. L’appuntamento odierno, in prosecuzione con il tavolo avviato il 5 dicembre, ha messo a fuoco la nuova Politica Commerciale sperimentale di AMT che entrerà in vigore lunedì 15 gennaio.

Presenti all’incontro l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Matteo Campora, il presidente di AMT, Ilaria Gavuglio e i responsabili delle Associazioni dei Consumatori: Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori e Sportello del Consumatore.

«L’incontro di oggi ha confermato la comune volontà di estendere l’uso del trasporto pubblico ad ampie fasce della popolazione grazie a una politica commerciale efficace e a un sistema tariffario vantaggioso e l’istituzione di una cabina di regia congiunta che rilanci anche il Protocollo tra AMT e Associazioni dei Consumatori, in tale contesto è stata valutata e condivisa una forma di premialità per gli utenti che fedelmente ogni anno confermano la scelta del trasporto pubblico per gli spostamenti quotidiani – dicono all’azienda -. Ferma restando la validità dei termini contrattuali degli abbonamenti annuali stipulati nel 2023, l’azienda ha stabilito oggi, d’intesa con le Associazioni dei Consumatori e d’accordo con Comune di Genova e Città Metropolitana, che chi ha stipulato un abbonamento annuale nel 2023 e rinnoverà il proprio abbonamento annuale anche nel 2024, quest’ultimo varrà 13 mesi anziché 12, e il mese in più sarà aggiunto in coda al nuovo abbonamento stipulato nel 2024».

Tra le forme di collaborazione condivise, le Associazioni dei Consumatori mettono a disposizione fin da subito i loro punti aperti al pubblico sul territorio metropolitano per dare informazioni sulla nuova Politica Commerciale e aiutare i cittadini a richiedere online, dal sito internet di AMT, la CityPass per viaggiare gratuitamente come over 70 e under 14 residenti nella Città Metropolitana di Genova (l’elenco degli sportelli è sul sito http://www.consumatoriliguria.it).

È stato, inoltre, ricordato che gli attuali abbonamenti in vigore, a partire dal 15 gennaio beneficeranno dell’ampliamento dei servizi e del bacino di utilizzo che si amplia ai confini della Città metropolitana, quindi, di fatto, il titolo di viaggio che oggi vale a Genova, da lunedì varrà, senza incremento di prezzo, sull’intero bacino metropolitano genovese. Tutti i dettagli sono consultabili sul sito http://www.amt.genova.it.

Il Protocollo d’intesa contiene i principi che regolano il tavolo congiunto tra cui l’istituzione della cabina di regia AMT-Comune di Genova-Città Metropolitana di Genova-Associazioni dei Consumatori a cui è demandato il monitoraggio del nuovo impianto tariffario e del suo gradimento tra l’utenza, valutandone l’efficacia e le eventuali migliorie da introdurre dopo l’anno di sperimentazione, il miglioramento della Carta della Mobilità, della gestione dei reclami, con un affinamento del processo che già oggi presta la massima attenzione al cliente, e dell’eventuale contenzioso che verrà risolto con la conciliazione paritetica AMT-Associazioni dei Consumatori secondo la normativa europea.

Amt ricorda, infine, che tutti i titoli di viaggio alla tariffa attuale (esclusi gli abbonamenti annuali) potranno essere utilizzati entro e non oltre il 30 aprile 2024.

“Dal proficuo e costruttivo incontro con i Consumatori, su impulso del Comune e dell’Ente d’ambito Città Metropolitana, si è raggiunto oggi questo accordo che riconosce una forma di premialità ai fedeli utilizzatori del Tpl sempre più incentivati a scegliere la mobilità sostenibile per gli spostamenti quotidiani – dichiara l’assessore del Comune di Genova alla Mobilità integrata e Trasporti Matteo Campora – La nuova Politica commerciale di AMT ha in sé una grande innovazione che si traduce, per i cittadini, nella completa integrazione dei bacini urbano e metropolitano in un’ottica migliorativa di semplificazione e convenienza”.

“La completa integrazione tariffaria è una delle risposte concrete all’unificazione dei bacini di trasporto pubblico e al consolidamento dell’azienda unica metropolitana – sottolinea il consigliere delegato ai Trasporti della Città Metropolitana di Genova Claudio Garbarino – AMT con questa proposta, da lunedì consentirà a tutti i cittadini della Città Metropolitana di Genova di viaggiare con un unico titolo di viaggio su tutti i 67 comuni dell’ex Provincia genovese e di farlo in maniera sempre più conveniente. Un’opportunità che soprattutto per i comuni più piccoli si traduce anche in una forte valorizzazione dei territori serviti”.

“Siamo molto soddisfatti della risposta che stiamo ricevendo in questi giorni che precedono l’entrata in vigore di quella che abbiamo definito una vera rivoluzione del trasporto pubblico metropolitano. Abbiamo voluto fortemente semplificare la proposta commerciale per permettere ai cittadini di muoversi senza vincoli e senza pensieri – spiega Ilaria Gavuglio, presidente di AMT – A partire dal prossimo 15 gennaio gli abbonamenti in vigore godranno dell’ampliamento dei servizi e del bacino territoriale allargato a tutta la Città Metropolitana di Genova. Inoltre, grazie all’attività congiunta con le Associazioni dei Consumatori e su impulso dell’Amministrazione, al fine di fidelizzare sempre più i nostri utenti, siamo lieti di poter annunciare che tutti coloro che avranno acquistato un abbonamento nel corso del 2023 e lo rinnoveranno nel 2024 potranno beneficiare di una mensilità aggiuntiva”.

“Le associazioni dei consumatori ritengono che la “rivoluzione” tariffaria vada nel segno giusto, quello di un’estensione della gratuità e di un forte incentivo alla mobilità pubblica non occasionale – commentano Furio Truzzi di Assoutenti, Emanuele Guastavino di Adoc, Stefano Salvetti di Adiconsum e Marco Biso della Casa del Consumatore e gli altri presidenti delle associazioni firmatarie – I nostri sportelli sono comunque aperti per ricevere suggerimenti proposte e reclami laddove ci fosse insoddisfazione che porteremo al tavolo congiunto con AMT e il Comune di Genova”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...