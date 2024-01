Passeggeri intrappolati da ore in un treno fermo in galleria tra Brignole e Principe

Stanno partendo i soccorsi: Vigili del fuoco, Polfer e servizio di sicurezza delle Ferrovie. Il convoglio, guasto, è fermo nel tunnel dalle 18:00

Decine di persone sono chiuse in un treno che si è guastato quasi tre ore fa nelle gallerie tra le stazioni di Principe e Brignole. Altri vari convogli stanno subendo ritardi fino a 33 minuti a causa del treno fermo.

L’evacuazione in galleria è un’operazione non semplice e non priva di rischi. Per questo si sono mobilitati i Vigili del fuoco e la Polfer insieme alle squadre della Sicurezza delle Ferrovie.

Aggiornamento ore 21:15

Il treno Regionale 3040 (Genova Brignole/Milano) era partito alle 17:36 da Brignole con a bordo 80 persone. In sostanza, per fortuna, era semivuoto: a pieno carico ce ne sarebbero state oltre 600. Poco dopo si è fermato nella galleria per un guasto di difficile risoluzione che ha richiesto più tempo del previsto per essere risolto. Alle 20:30 è riuscito a tornare alla stazione di partenza.

Il personale non riusciva a risolvere il problema tecnico. È stato fatto arrivare un secondo treno, ma il primo era fermo in un punto in cui non si poteva fare il trasbordo per ragioni di sicurezza per cui era stato chiesto il supporto di Vigili del fuoco e Polfer. Nel frattempo personale Trenitalia aveva raggiunto il treno e fatto assistenza con kit generi di conforto. Poi il problema è stato risolto, seppur tardi, e l’intervento di Vvf e Polfer non è servito.

Articolo in aggiornamento.

In copertina: foto di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...