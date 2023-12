Via Peschiera, cadono calcinacci da un palazzo. Danneggiato un veicolo. Strada chiusa da via Assarotti

La strada è raggiungibile percorrendo le vie Serra – Gropallo e Felice Romani

A mezzanotte i Vigili del Fuoco sono intervenuti nella strada tra via Assarotti all’area sopra la stazione Brignole, per la caduta di calcinacci dalla facciata dell’edificio con conseguente danneggiamento di veicolo in sosta.

I Vvf sono arrivati con l’autoscala e hanno messo in sicurezza le parti di intonaco ancora pericolanti. La Polizia locale ha chiuso la strada da via Assarotti (il distacco s’è verificato nella parte più alta della strada) sia per permettere ai pompieri di operare, sia per evitare pericoli a passanti o auto in transito. È stato transennato il marciapiede lato monte.

In giornata l’amministratore dovrà attivarsi per eliminare il problema e consentire, così, la riapertura della strada.

In copertina: foto di repertorio

