Itadakimasu, sabato alla mostra il laboratorio “A tavola con gli origami” e con le “polpette” di “Kiss me Licia”

Sabato si potrà imparare a realizzare decorazioni per la tavola con la carta. Domenica in cucina: invece, si potrà imparare a preparare il gustosissimo okonomiyaki del cartone animato. Si tratta di un piatto tipico della cucina giapponese, una frittella agro-dolce, dall’aspetto simile ai pancake, a base di cavolo-verza, che spesso contiene anche gamberi e pancetta

Anche questo weekend Itadakimasu. Piccole Storie Nascoste nella Cucina degli Anime, l’esposizione in corso fino al 28 gennaio 2024 al Palazzo della Meridiana di Genova, propone due imperdibili eventi collaterali. Nel primo, sabato 18 novembre, si potrà imparare ad addobbare la tavola con una delle più antiche e famose tecniche decorative del Sol Levante, quella degli origami, insieme a Kiyoko Miyagoshi, che ormai da anni si impegna nel diffondere la cultura giapponese in Italia attraverso la creatività. Domenica 19 novembre, invece, fa tappa in mostra “La Valigia”, la scuola di cucina itinerante ideata dalla concorrente di MasterChef Italia 12 Francesca Filippone, che per l’occasione propone un appuntamento speciale a tema anime: Francesca e Sam, il foodinfluencer di @pranzoakonoha, curatore di Itadakimasu, vi mostreranno come preparare il gustosissimo pkonomiyaki di “Kiss me Licia”. I personaggi del cartone animato parlare delle polpette preparate da Zio Marrabbio (specie il gatto Giuliano, visto che non fa altro che ripetere “Polpette!”). In realtà, quelle che vengono cucinate da Marrabbio non sono polpette, ma okonomiyaki.

A tavola con gli Origami

Gli origami non sono soltanto decorazioni di carta colorata che, a partire da fogli quadrati, danno forma ad animali, fiori e oggetti. Sono molto di più. In Giappone l’arte di creare origami è anche un modo per trovare il proprio benessere emotivo, ridurre lo stress e allenare la pazienza: questa tecnica è utilizzata persino negli ospedali per mantenere la mente attiva durante la riabilitazione. Nell’incontro “A tavola con gli Origami” con Kiyoko Miyagoshi, che dal 2004 tiene workshop di diverse tecniche artistiche giapponesi, imparerete come creare decorazioni uniche per la vostra tavola, replicando in carta i più celebri cibi della tradizione nipponica, che potrete sfoggiare ogni giorno come nelle occasioni più importanti!

L’evento avrà la durata di circa un’ora e si terrà in due turni, alle 16 e alle 17; per ciascun turno sono ammessi 20 partecipanti. La prenotazione è obbligatoria.

Okonomiyaki di Marrabbio da Kiss me Licia

Domenica 19, alle 16, è invece il turno di “Okonomiyaki di Marrabbio da Kiss me Licia”, uno show cooking tra cucina e anime in cui Francesca Filippone e Sam di @pranzoakonoha vi mostreranno come preparare l’Okonomiyaki, la specialità di Marrabbio, il padre della protagonista di “Kiss me Licia”. L’evento costituisce la tappa genovese del format gastronomico “La Valigia”, ideato dalla concorrente di MasterChef per esplorare le cucine del mondo in coppia con chef provenienti da un paese sempre diverso, raccontando così piatti e tradizioni lontane.

Per partecipare occorre prenotarsi scrivendo alla mail info@vertigosyndrome.it. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero per i possessori del biglietto della mostra, anche se acquistato in una giornata precedente rispetto a quella in cui si svolgono. Il pubblico può anche partecipare soltanto all’evento collaterale desiderato, senza acquistare il biglietto dell’esposizione, ma soltanto uno dedicato al singolo evento, al costo di € 5,00, oppure partecipare all’evento e tornare a visitare la mostra per la seconda volta, al costo di € 8,00. Tutte le informazioni alla pagina degli eventi collaterali del sito www.mostraitadakimasu.it.

Si ricorda che anche per Itadakimasu Vertigo Syndrome propone la promozione “Soddisfatti o Rimborsati”, per la quale se non vi piace la mostra, al termine della visita vi sarà restituito l’intero costo del biglietto.

Prodotta col supporto del Palazzo della Meridiana di Genova, Itadakimasu è visitabile fino al 28 gennaio 2024. Curata dal food influencer @pranzoakonoha in collaborazione con la scrittrice Silvia Casini, l’esposizione celebra piatti iconici come gli Onigiri, i bentō e le pietanze tradizionali giapponesi ricordando le opere di grandi maestri del disegno animato come Hayao Miyazaki, Eichiro Oda e Masashi Kishimoto. In mostra riproduzioni fedelissime di piatti, realizzate interamente a mano, grazie alla peculiare tecnica giapponese dello shokuhin sampuru; meravigliose illustrazioni ispirate dai cartoni animati e dai film più amati, create appositamente per la mostra da Loputyn, BlackBanshee, Virginia Foti, Davide Gerardi e Lucia Mattioli; ancora pannelli video che mostrano, in forma di tutorial, come preparare queste famose ricette.

INFORMAZIONI

ITADAKIMASU. Piccole Storie Nascoste nella Cucina degli Anime

Genova, Palazzo della Meridiana (salita di San Francesco 4)

12 ottobre 2023 – 28 gennaio 2024

Orari

Martedì – venerdì 10 – 19 | Sabato e domenica e festivi 10 – 20

Biglietti

Intero 12 euro | Ridotto 10 euro | Bambini e scuole 5 euro

Abbonamento eventi 35 euro | Abbonamento eventi gold 50 euro

(I biglietti acquistati nei giorni feriali danno diritto a partecipare agli eventi del week end)

Aperture straordinarie

26 dicembre e 1 gennaio

Lunedì chiuso

24 e 25 dicembre chiuso

Sito internet MOSTRA ITADAKIMASU www.mostraitadakimasu.it

Catalogo mostra: Trenta Editore www.trentaeditore.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...