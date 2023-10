I danni del maltempo: frane, strade interrotte, allagamenti in autostrada e sulla ferrovia, voli dirottati, pali e alberi abbattuti

Il bilancio della giornata di allerta arancione. Oltre cinquanta interventi dei Vigili del fuoco nella sola zona di Genova. Resta chiusa la provinciale 586. In corso Saffi un’auto è stata colpita dal pannello di una fermata provvisoria Amt

Sono oltre cinquanta gli interventi svolti, dai Vigili del Fuoco di Genova dalla mezzanotte scorsa alle 20 di oggi. La zona più colpita dal maltempo è stato il levante genovese che, oltre alla frana di Rezzoaglio, ha richiesto molti interventi dovuti al maltempo per alberi pericolanti e lievi dissesti idrogeologici. Interventi simili sono stati svolti anche nella zona di Bolzaneto e nel Busallese.

Oltre ai Vvf sono corsi da una parte all’altra della città gli uomini della Polizia locale, di Aster, della Pubblica incolumità del Comune.

Rami e alberi caduti sono stati segnalato, in ordine di tempo, in via Montelungo a Serino, via Quarto, via Linneo, via Vezzani, Mura delle Cappuccine, via Gualco, via Ciambrini, via alla Chiesa di Geminiano, via Militare di Borzoli, via della Sirena, corso Martinetti, via di Pino, largo Giuseppe

È stato necessario l’intervento dell’autospurgo per mettere rimedio agli allagamenti in via Caderossi e in via Puggia a Sturla. In via alla Chiesa di San Giorgio di Bavari uno smottamento a causato anche la caduta di un muretto.

Caduta massi su via Creto e in via Val d’Astico

In via Val d’Astico, a Pontedecimo, a causa di una frana è stato chiuso il tratto tra i civici 7 e 20. La frana ha anche abbattuto un palo della pubblica illuminazione. La strada è avvenuta a senso unico alternato alle 14:45.

In via Creto, all’altezza di aggio, senso unico alternato con semaforo a causa della caduta dei massi, che dovrà rimuovere la Città Metropolitana.

In via Saffi, poco dopo le 14:00, un’auto è stata colpita dal cartello di una fermata Amt provvisoria. In vai Molassana sono caduti calcinacci da un edificio.

Grana sulla statale dei Giovi, all’altezza di Isola del Cantone. Il traffico è stato deviato sulla A7 tra Iola del Cantone e Vignole Borbera. Dopo l’intervento di Anas e Vvf, la strada è stata aperta a senso unico alternato.

Disagi anche sull’autostrada A7 Milano-Genova, dove sono segnalati allagamenti e uno smottamento tra i caselli di Ronco Scrivia e Isola del Cantone

All’aeroporto Colombo, oggi, cinque i voli in arrivo dirottati a causa del vento e del maltempo, quattro le partenze cancellate.

Allagamenti anche sulla linea ferroviaria. La linea Milano-Genova è stata chiusa al traffico tra le 17:15 e le 18:30 da Tortona ad Arquata Scrivia. Inevitabile lo stop per quattro treni Intercity e due treni regionali. Dopo la ripresa della cricolazione si sono verificati forti ritardi.

“L’obiettivo è riaprire a senso unico alternato entro domani sera la provinciale 586, interrotta a causa di una frana all’altezza di Rezzoaglio. Con il sindaco Marcello Roncoli abbiamo fatto il punto delle criticità emergenziali, ma al momento non sussiste la necessità di trasferire persone dalle rispettive abitazioni. Garantiamo servizi di emergenza sanitaria da terra con viabilità alternativa, e ovviamente è allertato l’elisoccorso in caso di necessità”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

“L’allerta meteo è ancora in corso e proseguirà anche nelle prossime ore – aggiungono Toti e Giampedrone – è necessario, come sempre in questi casi, non sottovalutare i possibili rischi. In questi ultimi giorni le precipitazioni sono state abbondanti e quindi è più che mai necessario porre la massima attenzione, in particolare nelle zone più colpite”.

Sulla provinciale 72, sempre in Val D’Aveto, in località Alpepiana, non è invece percorribile il guado allestito per il passaggio al posto del ponte sul torrente Aveto sulla provinciale stessa, che è in manutenzione. Al momento alcune frazioni possono essere raggiunte solo a piedi. È attivo servizio di soccorso con due ambulanze alle due sponde del fiume in caso di emergenza.

Nella giornata di oggi le precipitazioni hanno interessato soprattutto il Centro-Levante della regione, in particolare il Levante. Sono stati puntualmente superati i 100 mm a Piana Battolla in Comune di Follo, Torriglia (108 mm nelle ultime 12 ore), 171 in 12 ore a Pontremoli appena al di là del confine ligure e a Cabanne, nel comune di Rezzoaglio. Da metà giornata, le precipitazioni hanno insistito particolarmente sull’interno del genovese (con i massimi nella zona tra Valle Scrivia e Val d’Aveto).

Al momento, le precipitazioni stanno interessando anche il Ponente, con intensità sotto i 10 millimetri all’ora.

Venti da sud meridionali di burrasca forte, anche a raffiche, con il massimo registrato fino ad ora Fontana Fresca con 148 km all’ora. Si registra un aumento del moto ondoso con mare fino ad agitato sul Levante.

In copertina: la frana di viale D’Astico. Foto del presidente del Municipio Federico Romeo.

