L’Istituto Alberghiero Marco Polo è il vincitore del “C-Contest: cucina e cocktails circolari e sostenibili”

In gara c’erano 6 istituti e 12 studenti delle scuole alberghiere e professionali della Liguria. Sono stati premiati Vittoria D’Alta per la categoria Cucina e di Justin Torres per la categoria Cocktail

L’evento si è svolto questa mattina presso l’Istituto Alberghiero Nino Bergese per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi dell’economia circolare nell’ambito della filiera alimentare e formare gli chef del futuro.

L’Istituto Marco Polo di Camogli è il vincitore del “C-Contest: Cucina e Cocktails Circolari e Sostenibili”, l’evento che si è svolto questa mattina presso l’Istituto Alberghiero Nino Bergese con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi dell’economia circolare nell’ambito della filiera alimentare e formare gli chef del futuro.

La giornata ha visto dodici studenti, due per ciascun Istituto Alberghiero e Centro di Formazione Professionale ligure, sfidarsi a colpi di cocktails e manicaretti eco-friendly. Si sono sfidati: l’IPSEOA “F.M. Giancardi” di Alassio; il Nuovo Polo Scolastico di Finale Ligure; l’Istituto Alberghiero MARCO POLO; l’istituto Bernardo Marsano, sede di Calvari; l’Isforcoop c.f.p.t di Genova e l’Istituto Bergese.

Riutilizzo di prodotti, riduzione degli scarti, utilizzo di prodotti stagionali e a filiera corta, e ancora coerenza con il territorio di provenienza e impiego di tecniche a basso impatto ambientale: questi i criteri da rispettare per dare vita non solo a qualcosa di buono, ma anche e soprattutto di sostenibile. Su queste basi, la giuria di esperti selezionati per l’occasione ha decretato vincitori JustinTorres (I.A. Marco Polo Genova) per il cocktail “Umpa l’Uva”/PaloVino e Vittoria D’Alta ( I.A. Marco Polo Camogli) per il piatto “Triglia immersa nei profumi del promontorio ligure.

“L’economia circolare applicata alla filiera del cibo porta con sé la messa in pratica di un nuovo paradigma di produzione, di acquisto, di gestione delle risorse. – spiega l’Assessore all’Ambiente Matteo Campora – Dalle scelte dei produttori a quelle dei consumatori, ognuno di noi può e deve fare la propria parte. E questo passa necessariamente da una maggiore consapevolezza, che grazie a iniziative come questa inizia già dai banchi di scuola per formare giovani sempre più responsabili.”

Il contest è un’iniziativa di C-City Genova Città Circolare, il progetto del Comune di Genova finanziato con i fondi REACT-EU – PON “Città Metropolitane” 2014-2020 e realizzato da Job Centre srl in collaborazione con I.P.S.S.A Nino Bergese.

L’I.P.S.S.A Nino Bergese, fondato nel 1989 a Genova, rappresenta un importante istituto formativo nel campo della ristorazione offrendo agli studenti corsi di formazione triennali e quinquennali nell’ambito del food and bevarage service, arte culinaria e dolciaria, sala bar e vendita. L’Istituto sviluppa iniziative di promozione dei prodotti tipici del territorio e di buone pratiche relative all’economia circolare e al contenimento degli sprechi nel settore della ristorazione.

In copertina: da sinistra prof. Roberto Petrosino, Istituto Marco Polo; vincitore cocktail Justin Torres, Istituto Marco Polo di Genova ; Roberto Solinas dirigente scolastico Marco Polo; vincitrice cucina Vittoria D’Alta, I. A. Marco Polo di Camogli; prof Eugenio Caloiero, insegnante Marco Polo

