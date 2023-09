Polizia locale, nel pomeriggio una denuncia per taccheggio alla Upim

Altre due persone portate nella sede di piazza Ortiz per il fotosegnalamento. Una è stata colta in flagrante a spacciare, l’altra non ha rispettato il divieto di dimora in centro storico

La prima, nel primo pomeriggio, ha portato alla denuncia in stato di libertà per un uomo di origini straniere. A fermarlo per furto è stata la pattuglia del nucleo Reati Predatori del reparto Giudiziaria che ha “pizzicato” il soggetto intento a compiere un furto presso l’Upim di via XX settembre. L’uomo è stato dunque denunciato per tentato furto e per furto aggravato.

Poco dopo, in piazza Santa Fede, un uomo, anch’egli di origine straniera, è stato fermato da una pattuglia del nucleo Centro Storico dell’Unità territoriale Centro: l’uomo, già sottoposto a divieto di dimora nel centro storico e senza documenti, è stato portato in comando per fotosegnalamento.

Infine, in vico del Serriglio, un soggetto di origini straniere è stato fermato per spaccio di stupefacenti. Anche per lui è in corso il fotosegnalamento.

In copertina: foto di repertorio

