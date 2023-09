Spaccia nei giardini della Fiumara, arrestato dalla Polizia locale

Continuano i controlli del Corpo dopo i fatti di cronaca e le molte segnalazioni dei cittadini. Ieri gli operatori del reparto Polizia Giudiziaria hanno arrestato un pusher ventiduenne che ha anche opposto resistenza

Gli agenti, nel corso degli abituali controlli di quella zona della città teatro di infiniti casi di cronaca, poco prima delle 17:00 hanno sorpreso il ragazzo con la sostanza stupefacente proprio nei giardini del centro commerciale. Il ventiduenne è stato portato nella sede della PL in piazza Ortiz per l’identificazione. L’arrestato ha opposto resistenza tentando di sottrarsi alla cattura.

Alle 19:15 è stato trasportato in codice giallo dall’ambulanza della Croce Verde Genovese, inviata dal 118, presso il pronto soccorso dell’ospedale Galliera in codice giallo per essere medicato, ma anche per i prelievi ematochimici necessari per stabilire se fosse in preda agli effetti del consumo della sua stessa merce. È stato dimesso un’ora e mezza dopo e portato, con l’ausilio delle pattuglie del 2º e 3º distretto e del reparto Sicurezza Stradale nelle celle di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima di questa mattina.

