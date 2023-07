Val Varenna, controlli della Polizia locale: 4 patenti ritirate a ubriachi alla guida

Sono stati 87 i veicoli controllati e 12 le infrazioni per violazione del codice della strada, tra cui mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, guida con il cellulare, trasporto illecito di animali e contraffazione di targa, per un totale di 56 punti patente decurtati e il fermo di un veicolo

Sono questi i risultati dell’ultimo week end di controlli della Polizia locale, nell’area della Val Varenna per il contrasto dei fenomeni di degrado urbano, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Durante l’attività sono stati fermati e sottoposti al controllo 87 conducenti di veicoli dei quali 10 sono risultati positivi al pretest e sono stati sottoposti al test quantitativo, al quale 4 sono risultati con una concentrazione di alcol nel sangue superiore a quella consentita.

La Polizia locale ha ritirato 4 patenti di guida, Uno degli automobilisti positivi all’alcol test, straniero e privo di documenti, è stato accompagnato per l’identificazione presso il reparto di Polizia Giudiziaria in piazza Ortiz.

Nello specifico durante i controlli sono state rilevate violazioni al Codice della strada:

3 per mancato uso delle cinture di sicurezza

1 per irregolari dispositivi e rimorchi

1 per inefficienza di veicoli a motore

3 per guida usando il cellulare

1 per uso dispositivi segnalazione visiva (segnalazione ai conducenti in senso contrario della presenza della pattuglia)

1 per mancato possesso di documenti di circolazione

1 per irregolare trasporto di animali

1 per targa contraffatta. In questo caso è stato anche fermato il veicolo.

