Aperti i primi 720 metri della passeggiata del parco pubblico “Le Dune” a Pra’

Il tratto inaugurato costituisce l’ingresso al nuovo parco: il progetto di mitigazione paesaggistica e acustica delle attività portuali, che si svolgono nel terminal retrostante, prevede la realizzazione di un parco urbano lungo la sponda sud del canale di calma

La passeggiata sul mare è affiancata da una pista ciclabile e intervallata da “baie” attrezzate per lo sport, il relax, il gioco e la fruizione di eventi, e caratterizzate da piante e arbusti che insieme offrono un ricco paesaggio di biodiversità mediterranea. A completare il parco, una serie di “dune” sagomate che lo separano dalle aree di attività portuale. «È un grande giorno oggi non solo per i residenti di Pra’, ma per tutta la città perché viene aperto il primo tassello di quello che diventerà un parco urbano affacciato sul mare, dove le persone potranno venire a fare sport o semplicemente trascorrere il proprio tempo libero – ha commentato l’assessore al Porto Francesco Maresca – in questi mesi abbiamo lavorato molto con l’Autorità portuale e con il Municipio e finalmente possiamo aprire alla cittadinanza il primo tratto di un parco che diventa anche il simbolo di come le attività portuali, che generano lavoro e ricchezza per la nostra città, possano trovare un giusto equilibrio con la qualità della vita dei residenti, grazie a soluzioni sostenibili e innovative».

«Comune e Autorità portuale hanno fatto investimenti importanti per arrivare a un risultato attesissimo dalla delegazione di Pra’ e non solo – ha detto l’assessore ai Centri storici e Verde Mauro Avvenente – il nuovo parco si inserisce in un ambito di rigenerazione della delegazione, restituzione del suo profondo e storico legame col mare, con un miglioramento della qualità della vita e la ricucitura delle fratture, frutto del passato, con il proprio centro storico. Inoltre, l’inserimento di importanti elementi di verde pubblico creerà un ambiente fruibile per famiglie e sportivi, nell’ottica anche della progressiva decarbonizzazione della città e quindi del miglioramento della qualità dell’aria».

«In attesa del completamento del bellissimo nuovo Parco Urbano, la riapertura del primo tratto ciclo-pedonale delle Dune di Pra’ rimesso a nuovo, specialmente per quanto riguarda la pavimentazione, costituisce importante tassello per la riqualificazione della Delegazione e la mitigazione dell’impatto delle attività portuali», ha dichiarato il presidente del Municipio VII Ponente Guido Barbazza.

I lavori per rendere fruibile questo tratto di passeggiata hanno compreso la realizzazione di una prima duna artificiale di circa 6 metri di altezza, ricoperta di vegetazione e degradante verso il percorso pedonale, per uno sviluppo longitudinale di circa 720 m a partire dalla torretta utilizzata dai cronometristi in occasione di eventi sportivi nel canale di calma; il rifacimento del manto stradale con tracciati identificati in rosso per runner e ciclisti, e in grigio per le camminate più lente. In ultimo, durante le attività di cantiere sono state sostituite 20 palme di tipo phoenix dactylifera affette da punteruolo rosso e pertanto pericolanti. Il completamento dei lavori del parco delle “Dune” è previsto entro la fine del 2023 con un investimento complessivo da parte di Autorità di sistema portuale Mar Ligure Occidentale di 15,5 milioni di euro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...