Rixi: «Ad Anas mandato per trovare un accordo coi proprietari dell’edificio che incombe sul voltino di Mazzanego»

Il viceministro al Mit: «Elimineremo la strettoia che strozza l’intera economia del territorio»

“Demolire l’edificio ormai fatiscente per ampliare la strada statale 586. Non ci sono alternative per una svolta che sarebbe storica per l’intera vallata. A Mezzanego elimineremo una strettoia che, di fatto, strozza l’intera economia del territorio. Entro pochi giorni la strada sarà riaperta in sicurezza, contestualmente all’avvio dell’iter per i lavori di demolizione. Nel frattempo Anas ha ricevuto il mandato per trovare un accordo coi proprietari dell’immobile affinché si arrivi a una soluzione definitiva per la viabilità, nell’interesse di tutta la Val d’Aveto”. Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.

Dal 13 luglio la S.S.586 Val D’Aveto è chiusa al transito pedonale e veicolare perché l’edificio sotto il quale passa a Borgonovo Ligure è pericolante. Da un sopralluogo odierno dei tecnici specializzati Anas, è stato deciso di posizionare, in via provvisoria, una struttura metallica atta a garantire il passaggio in sicurezza del volto, pur con qualche limitazione d’ingombro massimo.

Questo consentirà il ripristino del passaggio veicolare in tempi brevi.

Nel frattempo, per agevolare il percorso da è per la costa, viste le problematiche della strada di Semovigo, che rimane comunque una opportunità, è stata anche organizzata la viabilità sul versante Dorbora – Chiapparino – Costa del Canale, istituendo sensi unici. L’ ultimo tratto non è asfaltato.

Presto, però, potrebbe arrivare la soluzione definitiva.

Mi piace: Mi piace Caricamento...