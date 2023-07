Marassi, bus Amt perde una ruota. Tragedia sfiorata nella notte

È successo poco prima dell’una di questa notte in via Fea, a Marassi

La ruota che si è staccata è andata a colpire un’Audi in sosta, danneggiandola. Per fortuna in quel momento non passavano pedoni o motociclisti.

Se la ruota fosse andata a collidere con uno scooter, facendolo cadere, le conseguenze sarebbero state molto gravi. Per fortuna, per l’ora tarda, in strada non c’era nessuno.

Sul posto sono intervenute la Polizia locale e la squadra di Amt per il recupero del mezzo danneggiato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...