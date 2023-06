Progetto per la piscina nell’ex tiro a volo di Quinto: una vasca di 25 metri per 12,5 e una piscinetta per bimbi

È firmato dallo studio Sibillassociati e prevede anche un campo da padel. Pubblicato sulla pagina Facebook di quartiere, divide la popolazione tra il gradimento e la critica per non aver previsto una vasca per da 33 metri per 20, cioè idonea per la pallanuoto e per le gare di nuoto

Una parte dei cittadini pensa che «di una piscina per bagnanti se ne possa fare anche a meno, visto che a Quinto si può benissimo fare il bagno in mare», un’altra parte ritiene che vada benissimo così perché con la piscina più grande bisognerebbe rinunciare alla piscina per i più piccoli dovrebbe prevedere gradinate per 500 posti per ospitare le partite di Serie A e una tale frequentazione potrebbe disturbare i residenti. C’è chi spiega che la dimensione più piccola vada bene per le partite di serie B maschile e per tutte le partite delle squadre femminili. I sostenitori della piscina regolamentare per la serie A di pallanuoto, però, restano della propria idea.

Il progetto punta «alla Rigenerazione Urbana dell’intero complesso finalizzata alla valorizzazione paesaggistica, funzionale e sociale di un’area di pregio per la sua posizione ma in stato di sostanziale abbandono – si legge sulla pagina web dello studio di Architettura -. L’intervento consentirà infatti di rendere disponibile alla popolazione un’area di cui molti cittadini non conoscono neppure più l’esistenza stante la sua chiusura fisica verso la piazza De Simoni: un nuovo percorso pubblico ad anello con panchine ed aree giochi consentirà infatti la progressiva appropriazione percettiva del mare e della linea d’orizzonte e lo spazio conserverà l’attuale percezione di spazio aperto, di terrazza sul mare. Il progetto prevede poi il recupero dell’edificio esistente (ad uso spogliatoi ed attività di servizio al complesso), del parcheggio di piazza de Simoni nonché l’insediamento di una struttura sportiva polivalente dotata di piscina a 6 corsie, piscinetta per i bambini, un campo da padel, una palestra e spazi a verde per lo svago ed attività ludiche».

Il progetto è stato commissionato da Quadrifoglio S.r.l. per l’area di piazza De Simoni.

