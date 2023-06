La nave scuola Palinuro a Genova dal 22 giugno al 2 luglio per Ocean Race. Sarà possibile visitarla

Il Palinuro è una “Nave Goletta”. Il termine indica che la nave è armata con tre alberi di cui quello prodiero, detto trinchetto, è armato con vele quadre, mentre gli alberi di maestra e di mezzana sono armati con vele di taglio (rande, frecce e vele di strallo). A questi alberi si aggiunge il bompresso, un quarto albero che sporge quasi orizzontalmente dall’estremità prodiera, anch’esso armato con vele di taglio (fiocchi). La superficie velica complessiva è di circa 1.000 mq, distribuiti su quindici vele

La nave scuola Palinuro ormeggerà giovedì 22 giugno nel porto di Genova in occasione dell’arrivo della 14ª edizione della regata The Ocean Race e rimarrà nel capoluogo ligure fino al 2 luglio. Durante il periodo di sosta la goletta della Marina Militare sarà aperta alle visite a favore della popolazione con i seguenti orari:

Sabato 24 giugno: dalle 13.30 alle 19.00

Domenica 25 giugno: dalle 13.30 alle 17.00;

Mercoledì 28 e giovedì 29 giugno: dalle 13.30 alle 19.00;

Venerdì 30 giugno: dalle 10.00 alle 16.00.



A bordo sono presenti gli studenti del corso “Virtus” della Scuola navale militare “Francesco Morosini” di Venezia impegnati nella campagna estiva d’istruzione che rappresenta il loro “battesimo del mare”. A bordo i ragazzi al primo anno di collegio Morosini, corrispondente al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado negli indirizzi classico e scientifico, hanno la possibilità di immergersi nella quotidianità di un vero equipaggio della Marina Militare per svolgere attività marinaresche, formarsi professionalmente e accrescere le conoscenze sulla cultura e il rispetto del mare.

Nave Palinuro è ambasciatrice dell’Associazione Marevivo e durante questa campagna issa a riva la bandiera dell’Associazione mentre sul ponte cassero durante le soste in porto è installata la mostra itinerante dal titolo “Only One: One Planet, One Ocean, One Health”.

Il Palinuro è una “Nave Goletta”. Il termine indica che la nave è armata con tre alberi di cui quello prodiero, detto trinchetto, è armato con vele quadre, mentre gli alberi di maestra e di mezzana sono armati con vele di taglio (rande, frecce e vele di strallo). A questi alberi si aggiunge il bompresso, un quarto albero che sporge quasi orizzontalmente dall’estremità prodiera, anch’esso armato con vele di taglio (fiocchi). La superficie velica complessiva è di circa 1.000 mq, distribuiti su quindici vele. L’altezza degli alberi sul livello del mare è di 35 metri per il trinchetto, 34,5 metri per la maestra e di 30 metri per l’albero di mezzana.

Lo scafo, così come gli alberi, è in acciaio chiodato ed è suddiviso in tre ponti. Sotto il ponte principale (detto di coperta) sono ubicati i locali di vita dell’equipaggio e degli allievi, mentre sopra sono collocate le sovrastrutture del castello prodiero e del cassero poppiero. Sul cassero, all’estrema poppa, è situata la Plancia di Comando, invece al suo interno sono ubicati gli alloggi e i locali di vita degli Ufficiali e dei Sottufficiali, la cucina e il forno.

Nave Palinuro svolge due compiti principali: offrire il supporto necessario alla formazione degli Allievi Sottufficiali e contribuire alla proiezione d’immagine della Marina Militare. Il primo obiettivo si realizza durante le campagne d’istruzione annuali, quando a bordo della nave imbarcano, in aggiunta all’equipaggio, gli Allievi della categoria Nocchiere della seconda classe della Scuola Sottufficiali di Taranto (Mariscuola Taranto) e gli Allievi del primo corso della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia. In questa occasione gli Allievi Marescialli affrontano una navigazione durante la quale sono sottoposti ad un intenso programma di formazione nel settore marinaresco, della sicurezza, condotta della navigazione e nell’ambito etico-militare, mentre per i giovani liceali della Scuola Morosini si tratta della prima esperienza d’imbarco.

Il motto di Nave Palinuro è “Faventibus Ventis”, “Con il favore dei venti”, il suo porto di assegnazione è La Maddalena.

Mi piace: Mi piace Caricamento...