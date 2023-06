Dal 23 al 25 giugno “Crevari Invade”, protagonisti: il rock e le mitiche focaccette

I nomi delle band che animeranno le serate: The Linettis, Three Generation Band, Rasta e Fagiano (per il venerdì), Bioblues Gang, Lele delle Scimmie, Simon Dietzsche, Collettivo Mangiatutto (per il sabato), Rock Sound System, One Night Band (per la domenica). Il ricavato verrà devoluto a scopi benefici o sociali

Protagonisti della festa sono le golosissime focaccette di Crevari, ormai da anni marchio registrato, da gustare semplici oppure farcite con salumi e formaggi, o magari con un pò di Nutella per chi opta per la versione dolce, ma anche la musica che animerà le 3 serate, dette “Notti Rock”, con un alternarsi di diverse band sul palco.

Non mancheranno le goliardiche magliette che scimmiottano ogni anno un evento o una tendenza del momento.

Il ricavato della festa è stato sempre devoluto in opere di beneficenza: strumenti medici per i diversi ospedali del territorio genovese, come due rifrattometri binoculari mobili, un ecotomografo 3d, l’ecodoppler per la terapia intensiva dell’Evangelico e tutto il materiale utile durante la pandemia di Covid, ma anche strumenti scolastici quali una lavagna Lim e uno scuolabus per la scuola di Crevari.

Appuntamento per la 31ª edizione in località Campenave presso il circolo Anpi, in via superiore dell’Olba 35 A a partire dalle 18, quando aprono gli stand.

«Sappiamo che quelli delle focaccette saranno i più “ambiti”, sempre colmi di persone affamate e desiderose di mangiare la loro bella focaccetta e per questo ci scusiamo già in anticipo per la rinomata e immancabile coda, tanto odiata dal nostro pubblico . scherzano gli organizzatori -. Però vogliamo ricordare che l’attesa aumenta il desiderio e il desiderio di una o più focaccette di Crevari è così forte che sopporta tutto!».

