Civ Arbà, domani inaugurazione del defibrillatore. Per 3 giovedì cinema all’aperto in Villa Sauli Bombrini Doria

Gli spettacoli nel parco del Conservatorio si terranno il 15, 22 e 29 giugno. Gli spettacoli saranno dedicati alle famiglie con bambini e sono a ingresso libero e gratuito. Sul grande schermo Minions 2, Sing 2 e Jurassic World 2

Domani, alle 18, il primo appuntamento vicino alla farmacia al civico 59r di via Albaro. «Inaugureremo un defibrillatore fisso a colonna – spiega Antonio Volpe, presidente consorzio dei commercianti del centro integrato di via di Albaro, Arbà -. Il nostro quartiere ha molti abitanti di una certa età e pensiamo che sia necessario adeguarlo alle esigenze correnti. Abbiamo riempito il quartiere di fiori per farlo più bello: genova non è solo il Porto Antico o il mare. Domani inaugureremo un presidio sanitario importante».

Il Civ ha organizzato anche tre serate di cinema all’aperto aperte a tutti e a ingresso libero e gratuito. Appuntamento per i prossimi tre giovedì alle 21:30. Lo scenario sarà il parco del Conservatorio Paganini, in Villa Sauli Bombrini Doria, una storica dimora nobiliare, nel quartiere genovese di Albaro, situata in posizione elevata rispetto a via Albaro. Il nome Sauli Bombrini Doria è dato dalle famiglie che vi hanno abitato. L’impianto attuale della villa risale al Seicento anche se le prime strutture risalgono al Quattrocento. Il Civ ha l’obiettivo di «valorizzarne il parco, anche sotto il profilo culturale e turistico – spiega Volpe -. potrebbe anche nascere progetto di un orto botanico».

Il 21 sera il Conservatorio parteciperà alla notte bianca della Giornata europea della Musica, con un’apertura serale. Parteciperà anche il Civ Arbà.

Il consorzio dei commercianti del quartiere è composto da 24 attività di diverso genere. Tra queste: il panificio, i negozi di tessili e quelli di ortofrutta, il pastaio, due farmacie.

In copertina: foto di repertorio

