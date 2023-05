Ricadute del senso unico alternato in A12 per la galleria sequestrata: paralizzato il traffico in autostrada e in città

Si aggiunge un incidente in via di Francia in direzione ponente. Una motociclista sessantenne soccorsa in codice giallo (di media gravità). Anche la sopraelevata è intasata

In via di Francia, a Sampierdarena, la ferita è stata soccorsa dall’ambulanza della Misericordia ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi.

Sulle autostrade: coda tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria; per le ripercussioni della chiusura della galleria in A12, sequestrata per la caduta di un cavo, coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12; A10 Coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova; Coda tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est.

Gli automobilisti, per bypassare i rallentamenti del doppio senso su una sola corsia in A12, attraversano la città coi loro veicoli per immettersi in autostrada a Genova Ovest. Il casello è preso d’assalto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...