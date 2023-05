Ruba un cellulare nella movida alle 3 di notte e finisce in manette

È successo nell’epicentro della vita notturna del centro storico. L’uomo è stato arrestato dalla Polizia locale per rapina impropria

Il furto di cellulari nella movida è un reato assai frequente. Spesso i ladri approfittano della calca o della ridotta capacità di vigilanza di persone in stato di ebbrezza per mettere le mani sul telefonino dei nottambuli. Oppure li strappano via dalle mani dei proprietari che incautamente li usano per strada quando c’è meno gente in giro.

L’ennesimo reato è avvenuto stanotte intorno alle 3:00 nei pressi delle Torri di Porta Soprana, in fondo a via Ravecca, a due passi da piazza Dante. Al malvivente, però, è andata male. È stato fermato dalla Polizia locale che lo ha portato nei locali della Questura per il fotosegnalamento mentre la vittima del furto presentava denuncia.

Il ladro è stato arrestato per rapina impropria.

In copertina: foto di repertorio

