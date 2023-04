Il 29 e 30 aprile prima apertura di stagione all’Osservatorio Astronomico Regionale del Parco dell’Antola

Se il cielo lo consentirà, sarà possibile l’osservazione di una serie di corpi celesti direttamente all’oculare del telescopio

Il 29 e il 30 aprile l’Associazione StarAntola Ets. promuove la prima di una lunga serie di aperture al pubblico per tutto il 2023, viene a scoprire anche tu in prima persona le potenzialità dell’Osservatorio Astronomico Regionale Parco Antola nel comune di Fascia.



Gli orari di visita saranno i seguenti:

Sabato 29 visite serali alle: 21:00 – 22:15 – 23:30, Domenica 30 visite diurne alle: 13:00 – 15:00 – 17:00.



Le visite guidate saranno strutturate in 3 momenti:

Introduzione in sala conferenze sulla storia dell’Osservatorio e sulle sue capacità tecniche e scientifiche;

Visita al planetario dell’Osservatorio con spiegazione di varie nozioni sulla volta celeste ligure e non;

Visita al telescopio, e se il cielo lo consente, osservazione di una serie di corpi celesti direttamente all’oculare

La prenotazione non è obbligatoria ma è consigliata e può essere effettuata tramite:

E-mail all’indirizzo info@starantola.it

Chiamata/messaggio o whatsapp a 389 6331785

Messaggio Instagram (Direct) o messaggio Facebook (Messanger) alle pagine dell’ Associazione

I prezzi dei biglietti, emessi dall’ Ente Parco dell’Antola, sono: 7€ intero;

5€ ridotto (under 12 e over 65);

Gratuito (Under 6 anni, persone disabili e loro accompagnatori).

Al momento è disponibile solo il pagamento in contanti in osservatorio il giorno della visita.

