Mezza Maratona e Corri Genova alle porte, tutte le informazioni

Alle porte della maggiore età, la Mezza di Genova torna per la 17esima volta nel calendario Fidal e prepara il suo appuntamento del prossimo 16 aprile

Tre gare in un giorno, per accontentare ogni voglia di correre, da chi ama la competizione su una distanza classica come la mezza maratona a chi semplicemente vuole muoversi all’aria aperta, insieme con i propri cari. Questo e tanto altro è la Mezza di Genova, che torna in scena domenica 16 aprile per la sua 17esima edizione, dimostrando una volta di più come le caratteristiche strade del capoluogo ligure possano essere teatro di un grande evento podistico in grado di attirare concorrenti da ogni parte d’Italia e non solo.

Una sfida come sempre di altissimo profilo quella allestita dalla Podistica Peralto: basta guardare l’albo d’oro della manifestazione per accorgersi del grande valore della manifestazione, che ha sempre avuto al via nomi importanti e soprattutto che ha sempre dimostrato come sulle sue strade si possa correre davvero veloce.

“Per noi è un felice ritorno al format che tante soddisfazioni ci aveva dato – afferma Mauro Semonella, presidente della Podistica Peralto- prima dello stop forzato per la pandemia. Avevamo una grande voglia di lavorare a questo evento in grande stile per regalare ad una città una magnifica tre giorni di sport, musica, divertimento per tutti. Il nostro principale obiettivo è quello di concorrere a valorizzare sempre più l’immagine di questa splendida città che è Genova e farla conoscere al meglio in tutte le sue bellezze e sfaccettature”.

A parlare dell’eccellenza della parte sportiva sono innanzitutto i primati della corsa, 1h02’41” stabilito dal kenyano Benard BettKiplangat nel 2014 e soprattutto il tempo della sua connazionale Hellen Jepkurgat, 1h11’50” nel 2015;tutti però ricordano come nel 2017 Sara Dossena sia arrivata a soli 4” dal primato, in una vittoria rimasta nella storia.

Campioni uscenti sono il kenyano Martin Muno Musyoka in 1h02’54” e Elena Maria Pietrini in 1h24’14”; se in campo femminile l’ultima vittoria italiana è la più recente possibile, fra gli uomini un successo tricolore manca addirittura dal 2009, quando a trionfare fu Armando Sanna.

I favori del pronostico sono tutti per una nutrita pattuglia etiope, con atleti della RunRace che proveranno a scendere sotto i tempi sopracitati. In campo maschile spiccano Sadik Mesegabu, secondo lo scorso anno a Savona (dove quarto fu Demelash Feyesa, anche lui della partita) e soprattutto Fikadu Kebede, che torna in Italia dopo il trionfo nella Firenze Marathon dello scorso anno in 2h08’45”. Potrà dire la sua anche Hailu Eticha, con un PB sui 10 km di 29’24”. Fra le donne sfida ad alti ritmi fra Eyerusalem Feleke Asamnew e TigistFiseha Tadese.

La forza della Mezza di Genova non sono però solo i campioni e i tempi, ma è soprattutto la gente, la partecipazione popolare e anche quest’anno le iscrizioni stanno affluendo in gran numero alla sede del comitato organizzatore.

Non ci sarà infatti solamente la Mezza maratona: si potrà infatti aderire in alternativa alla CorriGenova, non competitiva sui 13 km, senza classifica finale ma con il riscontro cronometrico per ogni arrivato, oppure alla Family Run, passeggiata non competitiva di 3,5km che ogni anno accoglie oltre 3.000 famiglie da tutta Italia;novità diquesta edizione è costituita dalla partecipazione a livello organizzativo della Comunità di S.Egidio.

Per la Mezza maratona e la CorriGenova partenza rispettivamente alle 9:00 e alle 9,15 davanti a Palazzo S.Giorgio – Porto Antico, mentre la Family Run avrà il suo start alle 9,40.

L’arrivo delle gare “cronometrate” sarà poi in Calata Mandraccio-Porto Antico mentre i partecipanti della Family Run termineranno il loro percorso in piazza Caricamento dove poi troveranno un meritato e sostanzioso ristoro finale.

Quest’anno il consueto “Village” avrà una nuova formula; infatti si chiamerà “Cucina Liguria by MdG Axpo e sarà la sintesi di contenuti sportivi e eccellenze gastronomiche del territorio.

Questo format nasce dalla sinergia di Cna Genova e MdG con l’obiettivo di creare un percorso “tra sport, cucina e sapori liguri” per valorizzare al massimo il territorio sotto più punti di vista.

All’interno del “Village” presso il Piazzale delle Feste -Porto Antico,sarà possibile iscriversi nella giornata di sabato 15 dalle 10:00 alle 20:00 oppure al mattino della gara dalle 7:00 alle 9:00 e ritirare il pettorale e pacco gara.

“Siamo molto contenti di questa partnership – commenta Paola Noli,presidente di Cna Genova- perché testimonia la nostra continua attività a favore della valorizzazione del territorio attraverso l’impegno delle aziende artigianali che meritano sempre un livello di attenzione molto alto e riscuotono sempre un elevato gradimento da parte del pubblico”.

La gara, inserita nel calendario nazionale Fidal, gode del patrocinio del Comune di Genova che collabora attivamente alla realizzazione dell’annuale progetto, della Regione Liguria, della Città Metropolitana, della Camera di Commercio Genova, della Guardia Costiera Ausiliaria, Ports of Genova, The Ocean Race.

La sua fattibilità non potrebbe essere possibile senza la collaborazione delle tante associazioni coinvolte e degli sponsor, dal “main sponsor” Axpo e Pulsee al “title sponsor Corrigenova” quale Biauto Group e Grondona “title sponsor Family Run”; tratto distintivo, e motivo di grande orgoglio, il fatto che entrambe sono molto rappresentative del territorio, ognuna nel proprio settore.

Ma l’attrattività dell’evento raggiunge anche brand nazionali quali Rio Mare, Parmalat, Latte Oro, Astoria Wines che riconoscono alla Mezza maratona di Genova un grande valore comunicativo per la divulgazione dei loro contenuti commerciali.

Particolare curiosità desta anche l’azione di un partner importante come Acqua di Calizzano che dedica all’evento una particolare etichetta con cui brandizza le proprie bottiglie nel periodo di svolgimento dell’evento, contribuendo così in forma originale alla sua promozione e volendo così testimoniare la volontà di promuovere il territorio

Novità di questa edizione è la presenza come “partner valoriale” del brand Palagym che attraverso i centri Crocera Stadium, Piscina Gropallo, Piscine di Albaro veicola quotidianamente un messaggio di un modo di vivere sano costituito dallo stare insieme mediante la partecipazione a svariate attività partendo dallo sport e dalla cura di se stessi e finendo alla socialità condivisa; nei tre giorni del Village sul palco eventi saranno presentate alcune attività che il pubblico potrà gratuitamente provare.

In questa edizione “Charity partner ufficiale” è la FFC-Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica charity che sarà presente al “Cucina Liguria by MdG Village” per raccontare l’importanza della ricerca per aiutare a sconfiggere questa grave malattia (Vedi allegato)

Ma la vena inclusiva e di attenzione al prossimo, che costituisce uno dei valori in cui crede maggiormente la Podistica Peralto con il suo presidente Mauro Semonella, si sviluppa anche tramite la partecipazione all’evento di quest’anno di altre iniziative solidali quali quelle della Gigi Ghirotti, dei Rotary, dei Maratonabili, della Comunità di S.Egidio.

Un particolare ringraziamento ai più di 300 appassionati che ogni anno si lasciano coinvolgere nell’organizzazione della gara, una delle più belle del panorama nazionale; una scelta ulteriore per essere parte della festa.

Tanti nomi e tante entità che insieme fanno un grande evento. La Mezza di Genova attende solo lo sparo dello start e l’adesione di chi vuole ancora essere parte di qualcosa di grande.

Mi piace: Mi piace Caricamento...