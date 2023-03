Nella notte a fuoco auto in via Serra e cassonetti Amiu al Lagaccio. Due interventi dei Vigili del fuoco

Sul rogo di auto nel parcheggio esterno Iren indaga la Digos. Stamattina la bonifica della strada al Lagaccio

Il primo incendio è avvenuto poco prima delle 2:00 in via del Lagaccio, dove già nei giorni scorsi, sempre di notte, erano stati dati alle fiamme diversi contenitori Amiu in diversi punti. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco e la Polizia locale, insieme ad Amiu che ha predisposto la bonifica per questa mattina.

Un’ora e mezza più tardi ad andare a fuoco sono state tre auto nel parcheggio esterno dell’Iren, in via Serra. In questo caso, oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenute le volanti della Polizia di Stato e la Digos perché la società potrebbe essere, potenzialmente, nel mirino di antagonisti. In corso di accertamento i motivi del rogo in cui le tre vetture sono andate distrutte. Al momento sono aperte tutte le ipotesi, dal corto circuito (una delle tre auto è ibrida) all’azione dolosa.

Né al Lagaccio né in via Serra si registrano feriti né intossicati.

